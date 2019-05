Frauen-Fußball : Kantersieg der Walbecker Fußballfrauen

Walbeck/Winnekendonk Hannah Sturme gelangen fünf Treffer für ihre Mannschaft und legte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick hin. Vivian Tepaß erzielte bei ihrem Doppelpack den 100. Saisontreffer für Viktoria Winnekendonk.

Niederrheinliga: SV Walbeck - Sportfreunde Baumberg 9:1 (4:1) Kurz vor dem Saisonende ließ es die Walbecker Frauenmannschaft mit dem zweithöchsten Sieg (2012 gewann Walbeck 14:0 gegen FCR Duisburg III) in der Niederrheinliga nochmals so richtig krachen.

Dass natürlich vom Gegner Baumberg, der schon längst als Absteiger feststeht, nicht mehr allzuviel Gegenwehr zu erwarten war, ist sicher die eine Sache. Dass die Heimelf mit so viel Arrangement in dieses Spiel ging, spricht für einen guten Geist, der in diesem Team steckt.Und da ging Hannah Sturme, eine der erfahrensten Spielerinnen im Team, mit gutem Beispiel voran.