Wachtendonker Fachgeschäft feiert 25-jähriges Bestehen : Neues Schießkino ermöglicht genaue Analyse

WACHTENDONK Jagd und Mode Heistrüvers schenkt sich und der Jägerschaft der Region zum Silberjubiläum eine digitale Trainingsmöglichkeit.

Das umfangreiche Programm ist für das jagdliche und das sportliche Büchsen- und Flintenschießen geeignet. Es wurde für das professionelle Training und die Ausbildung beim Büchsen- und Flintenschießen entwickelt. Das ist die Auswertung von Bewegung der Waffe und Treffpunktlage in Relation zum Ziel. Auf dieser Grundlage kann die eigene Schießtechnik genau analysiert und im Anschluss bei speziellen Übungen optimiert werden. Bei Jagd und Mode Heistrüvers können sich bis zu drei Jäger für eine Stunde am Simulator Marksman ST-2 einmieten. Dabei ist immer ein Ausbilder, der im Umgang mit der Anlage und der Auswertung der Ergebnisse geschult wurde. Geschäftsführer Dirk Heistrüvers, wie sein Vater und Firmengründer Heinz-Theo Heistrüvers selbst begeisterter Jäger, ist sehr angetan vom neuen Angebot. „Die Kameratechnik ist viel präziser als vergleichbare Systeme mit Lasertechnik. Zudem sind die Möglichkeiten der Auswertung vielfältiger.“ Dafür sprechen auch die Referenzkunden des Anbieters. Demnach trainieren auch Olympia-Schützen damit für den Wettkampf.

Zeiten Am Samstag, 19. Oktober, ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.

Von so moderner Technik träumten Heinz-Theo und Gertrud Heistrüvers noch nicht, als sie sich vor 25 Jahren in Wachtendonk selbstständig machten. Sie übernahmen das traditionsreiche Fachgeschäft von Helmut van Amern mitten in Wachtendonk. Mit Begeisterung für die Jagd, aber geschäftlich eher branchenfremd, wagten sie sich ins kalte Wasser und fanden schnell einen begeisterte und treue Stammkundschaft. Folgerichtig gab es 2004 den Umzug ins Gewerbegebiet in den größeren Neubau Auf dem Bock.