Craftbeer aus Geldern : Brauerei Fleuther geht neue Wege

Craftbeer in Gläsern (Symbolbild).

Geldern Fünf Craftbeer-Brauereien aus Nordrhein-Westfalen gründen die Gesellschaft „Bier von hier“ für einen nachhaltigen Vertriebsweg. Mit dabei ist auch das „Bier mit Seele vom Niederrhein“ aus Geldern.

Seit 2016 gibt es Gelderns „Bier mit Seele vom Niederrhein“ namens Fleuther bereits. Vor drei Jahren startete Fleuther mit einer Bierproduktion von rund 1000 Litern. 2017 waren es bereits 10.000 Liter, die in den Sudwerken und der Brauerei Pott’s in Oelde produziert wurden. Im vergangenen Jahr stieg die Produktion gleich auf das Doppelte von 200 Hektolitern an. Fleuther wächst und hat nun zusammen mit vier anderen nordhein-westfälischen Brauereien die Gemeinschaft „Bier von hier“ ins Leben gerufen.