ÖPNV in Geldern : Änderungen auf vier Buslinien in Geldern

Geldern Bei den Linien SL2, SL4, SL6 und SL10 kommt es ab dem 13. Dezember zu kleineren Änderungen im Bezug auf die Abfahrtszeiten und angefahrenen Bushaltestellen.

Bei der Linie SL2 Geldern-Pont wird die Schultagsfahrt um 7.24 Uhr ab Geldern Bahnhof nach Pont auf 7.22 Uhr vorverlegt. Bei der Linie SL4 Geldern-Kapellen wird die bereits montags bis donnerstags an Schultagen bestehende Fahrt um 12.26 Uhr ab Kapellen Markt zur Haltestelle „Geldern Rathaus künftig auch freitags an Schultagen durchgeführt. Bei der Linie SL6 Geldern-Vernum-Hartefeld entfällt für die Fahrt an Schultagen um 7.02 Uhr ab Hartefeld St.-Antonius-Schule zum Bahnhof Geldern die Bedienung der Haltestelle „Geschwister-Scholl-Schule“. Hierdurch erfolgt die Ankunft am Bahnhof bereits um 7.22 Uhr statt um 7.24 Uhr. Zusätzlich wird die Fahrt an Schultagen um 7.37 Uhr ab Haltestelle „Ponter Dorfstraße“ zur St.-Antonius-Schule in Hartefeld auf 7.35 Uhr vorverlegt. Die Linie SL10 Geldern-Pont-Vernum-Hartefeld erhält mit „Aldi am Ölberg“ eine zusätzliche Haltestelle, welche von allen Fahrten in beiden Fahrtrichtungen bedient wird. Gerade Hartefelder hatten den Wunsch danach geäußert.