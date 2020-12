Wohltätigkeit im Gelderland : 35 Jahre Einsatz für den Menschen

Hand in Hand im Ehrenamt – Kirche und Caritas. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

GELDERLAND Die Gemeindecaritas Geldern-Kevelaer hilft in zahlreichen Lebenslagen. Es wurden von ihnen viele Angebote zur Betreuung und Beratung aus der Taufe gehoben.

Auch ohne großes Fest gab es einen Grund zum Feiern: Vor 35 Jahren wurde der Fachdienst Gemeindecaritas beim Caritasverband Geldern-Kevelaer eingerichtet, um die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Caritas zu fördern und lebendig zu gestalten. Er bildet damit das Bindeglied zwischen Kirche und Caritas sowie zwischen Ehren- und Hauptamt. Grund genug also, kurz innezuhalten und zurückzublicken.

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in den Pfarrgemeinden wuchs, so die Caritas, ein tragfähiges soziales Netz für Menschen in den verschiedensten, sich ständig verändernden Problemlagen, die durch Beratung, Pflege und Betreuung unterstützt werden. Ernst Heien, Ansprechpartner der Gemeindecaritas in Geldern: „Die Caritas und ihre Dienste sind dabei weit mehr als nur eine Organisationsstruktur: Caritas – lateinisch für Nächstenliebe – ist eine Lebenseinstellung, die durch, mit und für die Menschen lebt. Durch Menschen, die sich engagieren.“ Mit Menschen, die Not sehen und handeln und für alle Menschen, die Hilfe benötigen.

Gudrun Blumenkemper, Ansprechpartnerin für die Gemeindecaritas in Kevelaer: „Mit den gut 1000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den neun Pfarreien im Dekanat Geldern und Goch wurden im Laufe der Jahre viele innovative Projekte gemeinsam initiiert.“

Als eines der ersten Projekte wurde 1988 in Weeze die Nähstube eingerichtet, 1996 der Kinder- und Jugendtreff St. Barbara in Geldern, der heute noch beliebte Anlaufstelle ist. Im Jahr 1997 wurde das Freiwilligen-Zentrum eröffnet, um den Wandel im Ehrenamt Rechnung zu tragen. Weiterer wichtiger Meilenstein war der Einbezug von zuvor qualifizierten Ehrenamtlichen in die allgemeine Sozialberatung 2005. Im Jahr 2011 startete der Besuchsdienst in Geldern. Es werden Menschen in ihrem Zuhause, im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung besucht, um der Einsamkeit entgegenzuwirken.

2014 wurde gemeinsam mit einer Gruppe von Aktiven der Pfarrgemeinde die Initiative „Hand in Hand“ in Straelen ins Leben gerufen, die nachbarschaftliche Hilfe anbietet. „Ob kleinere Fahrdienste oder handwerkliche Hilfen, gelegentliche Einkäufe oder Sortierung von Unterlagen: Hier hilft man sich Hand in Hand“, erläutert Adele Hoff, Ansprechpartnerin für die Gemeindecaritas in Straelen. Hinzu kommt das Projekt „Offenes Ohr“ für die Sorgen und Nöte der Menschen in Herongen (seit 2013) und Wankum (seit 2018).

Doch beim offenen Ohr bleibt es nicht. Es werden Lösungen gesucht und bei der Umsetzung geholfen. Jüngstes Projekt war die Neugestaltung des Cari-Kleidertreffs in Kevelaer, der seit Herbst wieder seine Pforten geöffnet hat.

Weiterer Bestandteil der Arbeit ist der kontinuierliche Austausch des Fachdienstes Gemeindecaritas mit den über 20 Caritasgruppen in den Pfarreien – auch durch gemeinsame Konferenzen, Fortbildungen und Exkursionen.

(RP)