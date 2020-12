Musik in Nieukerk : Musikverein Nieukerk braucht Hilfe

Musik in Nieukerk

Nieukerk Wegen der Corona-Pandemie fallen alle Konzerte und sonstigen Veranstaltungen weg, die Einnahmen bringen. Die Kosten fürs Vereinsheim beispielsweise laufen aber weiter.

Schon im Oktober haben die Verantwortlichen im Musikverein Nieukerk entschieden, dass nur ein Konzert ohne Zuschauer und mit Livestream möglich ist. Mit Beginn des zweiten Lockdowns wurden jedoch die Proben bis auf weiteres eingestellt und daher die Neujahrskonzerte abgesagt. „Die Absage ist uns nicht leicht gefallen. Für uns sind die Neujahrskonzerte das musikalische Highlight eines jeden Jahres. Aber als Verein und als fester Bestandteil des Nieukerker Dorflebens wollen wir ein Vorbild für Solidarität und Verantwortung der Gesellschaft in dieser schwierigen Zeit sein“, so die Schriftführerin Clara Lemke.

Auch das Vereinsleben und das gesellige Miteinander ist von der Corona-Krise betroffen. In dieser Zeit ist Kreativität gefragt. Musiker des Vereins haben sich einige Aktionen überlegt, wie man den Kontakt weiterhin aufrecht erhalten kann. Im Frühsommer gab es ein digitales Quiz, und Weihnachten wird durch eine Wichtelaktion und eine digitale Weihnachtsfeier eingeläutet.

Weitere 50 Klagen gegen Österreich wegen Corona-Ausburch in Ischgl

Hotspot zur Beginn der Pandemie : Weitere 50 Klagen gegen Österreich wegen Corona-Ausburch in Ischgl

Einsames Sterben in Zeiten von Corona

Hospiz-Verein Leverkusen : Einsames Sterben in Zeiten von Corona

Finanziell habe es den Musikverein hart getroffen, so Kassierer Bernd Rous. Die laufenden Kosten für das Vereinsheim, Notenmaterial oder die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen müssen ohne jegliche Einnahmen aus Auftritten und Konzerten gedeckt werden. Aus diesem Grund freut sich der Musikverein über Spenden seiner Fans, Freunde und Förderer. „Wir sind dankbar für jedeUnterstützung“, so Vorsitzende Manuela Liebsch. Der Musikverein Nieukerk hat ein Spendenkonto (Volksbank an der Niers DE54 3206 1384 3103 9504 13) eingerichtet und berichtet auf seiner Internetseite und den sozialen Medien regelmäßig über Neuigkeiten. Wer Lust auf sinfonische Blasmusik bekommen hat, dem sei der Youtube-Kanal des Musikvereins empfohlen. Dort finden sich Mitschnitte vergangener Konzerte.