Kerken : „Christkind Aktiv“ erfüllt Wünsche

Kerken Jetzt schon an Weihnachten denken: Evangelische und katholische Christen in Kerken helfen Bedürftigen.

(RP) Bei vielen Hilfsbedürftigen reicht das Einkommen oder die Rente nicht aus, um Weihnachten zu einem frohen Familienfest zu machen. Die Caritasgruppen der katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius Kerken möchte gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde in Kerken Familien und Einzelpersonen eine Weihnachtsfreude machen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Jeder einzelne Bürger kann eine „Christkind Aktiv Karte“ erwerben und damit den Familien und Mitmenschen eine schöne kleine Freude bereiten. Die Bedürftigen und deren Wünsche werden anonym ermittelt. Auch Mitbürger können dem „Christkind Aktiv“-Team Menschen nennen, die man bedenken sollte. Das Team erstellt im Anschluss die „Christkind Aktiv Karten“. Diese werden am ersten Adventwochenende (30. November/1. Dezember) nach den Gottesdiensten in den Kirchen in Aldekerk, Nieukerk und Stenden ausgegeben. Danach können „Christkind Aktiv Karten“ noch bei den Ansprechpartnern erworben werden. Mit den Erwerb einer „Christkind Aktiv Karte“ ist die Verpflichtung verbunden, ein Geschenk für diese Person zu packen.