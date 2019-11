Kommunalpolitik Straelen : Straelener SPD will mehr Zuschuss für Night-Mover

Straelen Der bisherige Vertreter der Jusos, der Jugendorganisation der SPD, im Vorstand der Strae­lener Sozialdemokraten, Daniel Boysen, erhält Unterstützung. Mit Niklas Dietze wählte die Mitgliederversammlung einen weiteren jungen Mann als Beisitzer in den örtlichen Vorstand.

Der 25-Jährige mit Wurzeln in einer SPD-Familie machte sich dann auch gleich für ein wichtiges Anliegen stark. Er erläuterte den Antrag der Kreis-Jusos, die sich für eine Stärkung des „Night-Movers“ im Kreis Kleve einsetzen: „Das Night-Mover-Ticket ermöglicht jungen Menschen auch am Wochenende und in der Nacht, wenn es keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gibt, sicher mit einem Taxi nach Hause zu kommen“, so Niklas Dietze. Der Kreis zahle für die Fahrten einen Zuschuss von fünf Euro. Dieser Betrag halte aber mit den Kostenentwicklungen nicht mit. Allein zum Jahresbeginn 2019 seien die Kosten je nach Tarif zwischen 18 und 24 Prozent gestiegen.