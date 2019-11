Kommentar : Erneuerung aus einem Guss

Geldern Die SPD Geldern hat einen Antrag gestellt, damit die Lise-Meitner-Aula modernisiert wird. Eine Baumaßnahme, die dringend geraten erscheint.

Ein vielseitiges kulturelles Angebot ist ein wichtiger Faktor, um Menschen in die Stadt zu holen. Diejenige, die über eine Stadthalle verfügt, kann sich glücklich schätzen. Denn Bands, Kabarettisten und Tourneetheater gastieren allemal lieber in großzügigen und modernen Veranstaltungsräumen als in mehr oder weniger geeigneten Sälen, die nicht in erster Linie für Bühnenvorstellungen konzipiert wurden. Von daher hat Geldern Nachholbedarf, und es ist nur vernünftig, bei der anstehenden Modernisierung der Schulen die Lise-Meitner-Aula einzubeziehen. Eine große Maßnahme in einem Guss zu realisieren, ist nachhaltiger und zukunftssicherer als Stückwerk. Man sollte bereit sein, dafür mehr Geld in die Hand zu nehmen.