Adventskonzert in Aldekerk : Christen pilgern zum Aldekerker Adventskonzert

Aldekerk Der örtliche Musikverein bot gemeinsam mit dem Stendener Gesangverein und Anrather Gospelchor ein musikalisches Programm in der Pfarrkirche.

„Leider werden wir alle mit Terminen überschüttet. Termine, Termine und Hektik“, sprach der Vorsitzende des Gesangvereins „Cäcilia“ Stenden bei seiner Begrüßungsrede mit „Predigtcharakter“. Umso schöner sei es, dass sich die Aldekerker zahlreich in St. Peter und Paul versammelten, um dem musikalischen Programm des Adventskonzerts zu lauschen, so Herbert Ling.

„Es ist schön, dass sie alle gekommen sind. Was sollen wir denn ohne Sie machen, meine Damen und Herren? Dann wäre die Kirche leer. Das passiert leider oft“, weiß Ling. Auch Pfarrer Christian Stenz macht sich Gedanken über das Thema Kirchenbesuch und leere Sitzbänke. Umso schöner sei die Vorweihnachtszeit, in der einige Messen besser besucht sind als im Jahresdurchschnitt.

Hinter dem weißen Altar hatten sich schon früh die Musiker des Aldekerker Musikvereins mit ihren Instrumenten positioniert. Unter der Leitung von Peter Rongen startete das Konzert mit „Tochter Zion“ in einem Arrangement von Jan de Haan. In einem Wechselspiel zwischen dem Musikverein und den Gesangseinlagen des Vereins „Cäcilia“ Stenden 1888 gemeinsam mit dem Gospelchor „Spirit and Soul“ der evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst wurden 19 Stücke gesungen und musikalisch vorgetragen. Pianist Ioannis Zedamanis spielte darüber hinaus zwei Klavier-Solos. Das dominant-düstere, zeitgleich trist und nachdenkliche, aber dennoch hoffnungsvolle „Adagio g-moll“ von Tomaso Albinoni sollte das Publikum zum Nachdenken anregen. Zedamanis appellierte an das Publikum, sich während des Zuhörens zu besinnen und zu überlegen, was man zur Adventszeit erlebt. Wo stehe ich in dieser Zeit? Das sei die alles entscheidende Frage.