Weihnachtspause an der Baustelle : Straelen ist zufrieden: Südwall-Umbau ist im Plan

Straelen Am 23. Dezember beginnt die Weihnachtspause.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Südwall in Straelen laufen laut Stadtverwaltung planmäßig weiter. Wenn das Wetter mitspielt, werden im Bereich des ersten Bauabschnittes ab Höhe der Bayonstraße bis zur Kreuzung Kuhstraße/Ostwall in den nächsten beiden Wochen die Gehwege fertiggestellt. Ab dem 23. Dezember geht die Baufirma in die Weihnachtspause und wird die Arbeiten ab Montag, 6. Januar, fortsetzen. Sobald die Arbeiten am ersten Bauabschnitt im nächsten Jahr beendet sind, erfolgt der Wechsel auf das zweite Teilstück vom Johann-Giesberts-Platz bis zur Einmündung Bayonstraße. Die Parkplätze an der Bayonstraße bleiben auch dann weiterhin erreichbar. Weitere Informationen zum Umbau des Südwalls sind unter www.straelen.de zu finden. Fragen können direkt an die E-Mail-Adressen der Stadt Straelen baustellen@straelen.de oder an innenstadt@straelen.de gesendet werden. Telefonisch stehen Ansprechpartner wie Jonas Angenendt unter 02834 702429 (Stadt Straelen) oder 0151 61647576 (Innenstadtmanagement) zur Verfügung.