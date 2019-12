Chorkonzert in Straelen : Junge Sänger in Straelens Pfarrkirche

Junge Sänger in Straelens Pfarrkirche

Chorkonzert in Straelen

Beim festlichen Chorkonzert zum Advent unterhielten junge Chöre und Solisten die Zuhörer in St. Peter und Paul Straelen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Junge Chor und der Spatzenchor stimmten die Zuhörer in St. Peter und Paul auf die Festtage ein. Sopranistin Charlotte Langner überzeugte mit einer außergewöhnlichen Stimme. Kantor Otto Maria Krämer bat um Spenden.

Zu einem festlichen Chorkonzert hatte der Kirchenmusiker Otto Maria Krämer am Sonnta in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Straelen eingeladen: „Das Warten hat ein Ende, die Glocke läutet. Wir beginnen das letzte Konzert unserer Chorarbeit vor Weihnachten.“