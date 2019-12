Festliche Klänge in Straelen : Junge Künstler beim Adventskonzert in Straelen

Otto Maria Krämer hat die Gesamtleitung des Konzerts. Foto: Probst. Foto: Andreas Probst

Straelen Die Fördergesellschaft „Geistliche Musik an St. Peter und Paul Straelen“ lädt ein zum nächsten Konzert am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul werden der Spatzenchor und der Junge Chor an St. Peter und Paul Straelen bekannte und auch neue Lieder zum Advent zur Aufführung bringen.

Dabei stehen die frischen Stimmen der Nachwuchs-Ensembles der Kirchenmusik an St. Peter und Paul im Mittelpunkt. Carols aus England wechseln sich ab mit winterlichen Volksliedern und führen die Zuhörer in eine Klangwelt, die ganz bewusst nicht allzu früh die allbekannten Weihnachtslieder strapazieren will. So erklingen das „Ave Maria“ in verschiedenen Versionen und auch das „Maria durch ein Dornwald ging“. Die Bearbeitungen durch David Willcocks und anderen berühren durch ihre einfühlsame Art der Behandlung der Stimmführung. Es erklingen dabei auch mehrere Werke des wohl zurzeit bekanntestes englischen Zeitgenossen, John Rutter, der im Repertoire des Chores einen großen Platz einnimmt. Bereichern wird das Konzert Charlotte Langner, Sopran, die schon mit dem Bundespreis bei Jugend musiziert von sich reden machen konnte und als Jungstudentin in Düsseldorf studiert. Sie singt drei Gesänge von Peter Cornelius (unter anderem „Die Könige“) und das berühmte, hochvirtuose „Laudate Dominum“ aus der unvollendeten c-moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart. Außerdem spielt Ernst Leurs, Trompete, Werke von Purcell und Manuel Peun spielt zwei Stücke („Ave Maria“ von Schubert und „Halleluja“ von Leonard Cohen) auf seiner Mundharmonika. Er ist sozusagen der Michael Hirte von Straelen. Das Publikum wird eingeladen, einige bekannte Adventslieder mitzusingen. Die Leitung des Konzertes hat Kantor Otto Maria Krämer, der auch alle Chöre und Sänger an Flügel und Orgel begleitet.

Alle Konzerte im Rahmen der Geistlichen Musik an St. Peter und Paul Straelen werden großzügig von der Firma Bofrost unterstützt. Der Eintritt ist frei – um eine großzügige Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.