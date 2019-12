Alte Boeckelter Schule : Abschied von der Boeckelter Schule

Maria Trösser ist die Organisatorin der Sessions, die ab 2020 in Wachtendonk stattfinden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am Sonntag feierten die Irish Sessions ihr großes Finale in Geldern. In Zukunft wird in Wachtendonk gemeinsam musiziert. Ein emotionales Ende angesichts einer zehn Jahre alten Tradition.

Der Kamin brennt, an der Bar wird Bier gezapft, eine raue Stimme beginnt zu singen, begleitet von Geigen und Gitarren. Das irische Flair ist unverkennbar und es dauert ein paar Minuten bis man bemerkt, dass man gar nicht in Dublin in einem Pub steht.

Heinz Trösser rief vor zehn Jahren die erste Irish Session in Geldern ins Leben. Mit Herzblut organisierte er jedes einzelne Event. „Heute vor genau fünf Jahren habe ich ihn dann das letzte Mal ins Krankenhaus gebracht. Zwei Wochen später ist er dort für immer eingeschlafen“, erzählt seine Frau Maria Trösser. Ein schwerer Verlust, den sie mit einem Bild von ihm in ihrem Wohnzimmer gedenkt. Doch heute soll auch er den letzten irischen Abend in der Gelderner Location unter keinen Umständen verpassen. „Heute ist er natürlich mit dabei und sein Bild wird hier aufgehangen“, so Trösser. Der Grund für das Ende der Irish Sessions in Geldern: Der Pachtvertrag wird nicht mehr verlängert. Nun musste also eine neue Location her. Mit dem Restaurant Büskens in Wachtendonk fand Trösser das perfekte Plätzchen.

Info Termine für Irish Session in Wachtendonk Termine 2020 19. Januar, 16. Februar, 15. März, 13. April, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 16. August, 20. September, 18. Oktober, 15. November, 20. Dezember. Beginn ist immer um 16 Uhr. Adresse Gaststätte Büskens, Weinstraße 24, Wachtendonk. Der Eintritt ist frei.

„Nachdem ihr Mann gestorben ist, hat Maria überlegt aufzuhören, aber wir sind alle froh, dass sie weitergemacht hat“, berichtet Küchenchef Michael Böcker. Er ist ebenfalls seit Anfang an mit von der Partie. In der Küche des Pubs bereitet er seine „berühmt-berüchtigten“ Flammkuchen zu. „Er ist der Herrscher der Flammkuchen. In ganz Geldern gibt es keine Besseren“, schwärmt Stammkunde Jürgen Eggers. So gut wie nie lässt er sich eine Irish Session entgehen. „Viele kommen sogar von Duisburg, Haltern oder Düsseldorf hier her“, so Böcker. Das Ambiente sei sehr familiär, niemand sieze sich und man verließe den Pub oft mit neu gewonnen Freunden. „Es ist alles sehr zwanglos und auch die Musiker werden nicht bestellt. Man weiß also vorher nie wie viele kommen werden“, so Böcker. Am vergangenen Sonntag strömten zahlreiche Gäste und Musiker zur finalen Session in die altbekannten Mauern. Viele kamen um sich zu verabschieden. Auch für Böcker war es ein Abschied. In der neuen Location wird er nicht mehr dabei sein. Ob es weiterhin Flammkuchen geben wird, stehe noch nicht fest. Eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist auf jeden Fall geplant. „Es wird sich zeigen ob die neue Location genauso gut angenommen wird. Man kann es nur hoffen“, meint Böcker. In einem Jahr werde man sehen wie sich die Sache entwickelt hat.

In einer Ecke zwischen den Musikern sitzt Maria Trösser und lauscht den irischen Klängen. Zusammen mit ihrem Mann Heinz sei sie damals zur Lindenstube gekommen und habe nach einem Platz gesucht, um unverbindlich Musik zu machen. „Es war die Liebe zur irischen Musik, die uns getrieben hat“, betont Trösser. Die Alte Boeckelter Schule bot den Platz, den sie sich wünschten. Unermüdliche Mundpropaganda lockte weitere Musiker und erste Gäste an.

Ein letztes Mal musizierte die Gruppe in der alten Boeckelter Schule. Foto: Evers, Gottfried (eve)