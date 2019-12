Das ändert sich ab dem 1. Januar 2020 : Die Issumer Friedhofsgebühren werden leicht erhöht

In Issum steigen die Friedhofsgebühren. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Issum Zwei Gründen für den Anstieg: Es gab 2019 weniger Beerdigungen als 2018. Zudem steigen die Lohnkosten. Das muss im Haushalt ausgeglichen werden.

Ab 1. Januar 2020 gelten die neuen Friedhofsgebühren in Issum. Die gute Nachricht: Sie erhöhen sich nur leicht zum Vorjahr. Muss für die Grabbereitung eines Wahl-, Reihen- oder Rasenreihengrabs bis zum 31. Dezember 448,66 Euro gezahlt werden, so sind es ab dem 1. Januar 464,68 Euro. Für die Grabbereitung eines Urnengrabs werden ab Jahresbeginn 214, 68 Euro fällig, vorher waren es 211,16 Euro.

Begründet wird die Erhöhung zum einen mit gestiegenen Personalkosten. Der durchschnittliche Stundensatz eines Bauhofmitarbeiters steigt von 38 Euro auf 40 Euro. Eine weitere Begründung ist die geringere Anzahl von Beisetzungen in diesem Jahr. So gab es 2018 im gleichen Zeitraum Januar bis Oktober 17 Bestattungen mehr. Die Anzahl der Bestattungen wirkt sich deswegen auf die Gebühren aus, weil die Kommunen verpflichtet sind, die Gebühren so zu berechnen, dass die Kosten zwar gedeckt sind, aber kein Gewinn gemacht wird. „Nach §6 Absatz 1 KAG NW soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken, aber nicht übersteigen.“