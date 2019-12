Märchenaufführung in Straelen : Eine Hafenstadt in der Bofrost-Halle

Straelen Das Märchenteam des Kulturrings Straelen brachte die Sage „Der fliegende Holländer“ auf die Bühne. Die schöne Kulisse, Spezialeffekte und die Leistung des engagierten Ensembles sorgten für Begeisterung im Publikum.

Ein märchenhaftes Jubiläum feiert in dieser Woche das Märchenteam des Straelener Kulturrings. Die Inszenierung „Der fliegende Holländer“, frei nach der berühmten Sage aus dem 17. Jahrhundert in einer kindgerechten Bearbeitung von Norbert Kamphuis, begeisterte am Sonntag in zwei ausverkauften Vorstellungen. Weitere zehn ebenfalls ausverkaufte Vorstellungen folgen an den Wochentagen. Insgesamt mehr als 8000 Besucher stimmten und stimmen sich mit dem Mitsing-Song „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ ein, um dann gebannt eine Reise in das niederländische Lechmaar des 17. Jahrhunderts anzutreten.