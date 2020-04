Erkrath : Noch ein Abschied bei der Sparkasse

(hup) Nach fast 48 Jahren ist jetzt ist Schluss für Silvia Gabler. Die Leiterin der Kundenhalle in der Filialdirektion Erkrath beendet ihre Arbeitszeit bei der Kreissparkasse Düsseldorf und geht in den Ruhestand.

Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen hat es Gabler nie an andere Orte gezogen, sie war „immer gerne hier in Erkrath“. Was ihr am meisten fehlen wird? „Die Kontakte mit den Menschen. Ich habe gern mit ihnen gearbeitet, zugehört, Lösungen gesucht und sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten.“ Gabler fing sogar noch ein Jahr vor ihrem Chef Wolfgang Sol-din bei der Erkrather Sparkasse an. Nun sind beide im Ruhestand. Silvia Gabler freut sich auf das, was nun kommt: „Ich habe schon tausend Ideen für meinen Garten entwickelt, die ich nun gemeinsam mit meinem Mann umsetzen werde.“