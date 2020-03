Kreissparkasse : Kreissparkasse bleibt weiter geöffnet

Heiligenhaus (RP) Die Kreissparkasse wird ab dem kommenden Montag (23. März) ihre sechs größeren Standorte (Filialdirektionen in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath sowie die Filiale am Hochdahler Markt in Erkrath) weiterhin öffnen, aber ihre zehn Filialen im Geschäftsgebiet bis auf Weiteres schließen.

