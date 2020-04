Corona-Ticker : Fernwärme-Liste ruht wegen Corona

Erkrath Aktuelles aus Erkrath.

Geld zurück Einstimmig hat der Erkrather Haupt- und Finanzausschuss jetzt beschlossen, dass durch Unterrichtsausfall während der Corona-bedingten Schließzeit zu viel gezahlten Kursgebühren der Volkshochschule grundsätzlich erstattet werden. Auch für den Ausfall von Unterricht an der Jugendmusikschule im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden bereits gezahlte Entgelte auf den nächsten Entgeltbescheid angerechnet. Im Falle einer Abmeldung zum nächsten Schulhalbjahr würden diese Entgelte am Ende des Schulhalbjahres erstattet.

Liste der BmU ruht Angesichts der Corona-Pandemie hat Erkraths freie Wählervereinigung BmU die Verteilung der Unterschriftenlisten für gerechte Fernwärmepreise vorerst eingestellt. Bürger, die diese Liste noch nicht im Briefkasten hatten, werden gebeten, sie unter der Adresse www.bmu-erkrath.de herunterzuladen. Die Unterschriften können dann per Mail an bmu@bmu-erkrath.de oder auf dem Postweg an Bernhard Osterwind, Bergstraße 13, oder an Christian Ritt, Kirchberg 36, geschickt werden. Die BmU bittet zudem darum, dass momentan keine Unterschriften, etwa bei Nachbarn, gesammelt werden. Nähere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeit zur BmU unter www.bmu-erkrath.de oder über facebook/bmu-erkrath.