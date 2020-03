Corona Ticker : Hier muss sich der Bürger einschränken

Mettmann Hier berichten wir aktuell von Veranstaltungen, die ausfallen oder anderen Einschränkungen, von denen unsere Redaktion Kenntnis erhält. Stand: Freitag, 20.3., 12.45 Uhr.

Kreissparkasse Düsseldorf Die Kreissparkasse wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ab Montag, 23. März, ihre größeren Standorte in Mettmann (Jubiläumsplatz 7), Erkrath (Bahnstraße 20 und Hochdahler Markt 7) und Wülfrath (Goethestraße 22) weiterhin öffnen, aber ihre zehn Filialen bis auf Weiteres schließen. Die Versorgung mit Bargeld bleibt über die Geldautomaten an sämtlichen Standorten gesichert; alle Geräte werden regelmäßig desinfiziert. Geschlossen sind die Standorte Am Rathaus, Eidamshauser Straße, Florastraße und Stübbenhauser Straße in Mettmann, Bergstraße, Neuenhausplatz und Professor-Sudhoff-Straße in Erkrath sowie Düssel und Fliethe in Wülfrath. Serviceaufträge wie Überweisungen, Sperrung einer SparkassenCard oder Adressänderungen können montags bis freitags 8 bis 19 Uhr über die Direkt-Filiale der Kreissparkasse erledigt werden. Sie hat ihren Sitz in Mettmann, ist aber nur telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Kontakt: 0211 873-0 oder info@kskd.de.