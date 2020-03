Udo Zimmermann : Neuer Chef der Sparkasse

Jörg Buschmann (li.), Udo Zimmermann (Mitte) und Manfred Bolz. Foto: RP/Sparkasse HRV

Hilden Udo Zimmermann steht künftig an der Spitze der Sparkasse HRV. Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat den 55-Jährigen diplomierten Sparkassenbetriebswirt zum Nachfolger von Jörg Buschmann gewählt, der am 1. Januar 2021 nach über 43 Jahren in den Ruhestand geht.

