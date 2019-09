Eltern in Erkrath sind sauer : Überfüllter Bus macht Schulweg schwer

Der Bus der Linie 741 ist morgens unpünktlich und komplett überfüllt. Die Schulkinder an der Haltestelle „Neanderweg“ konnten am Montag nicht mehr zusteigen – ein Problem, das seit Schulbeginn regelmäßig auftritt. Foto: Carsten Pfarr

Erkrath Wegen einer überlaufenen Busverbindung kommen Schüler oft zu spät oder nur mit Hilfe ihrer Eltern zur Schule.

„Die Türen gehen nicht mehr zu“, ruft das junge Mädchen seinem Vater zu. Zu sechst warten die Schulkinder auf ihren Bus, doch als er die Haltestelle anfährt, herrscht das gewohnte Bild: Er ist bis zum Zerbersten gefüllt. Jeder Platz ist besetzt, in den Gängen quetschen sich die Fahrgäste, keine weitere Person geht mehr hinein. „Schon wieder“, murmelt der Vater kopfschüttelnd. Das Problem an der Bushaltefestelle „Neanderweg“ ist den Eltern mittlerweile bekannt, herrscht es doch seit Ende der Sommerferien täglich. „Lasst gut sein, ich fahr euch“, sagt der Vater resignierend und winkt die Schulkinder zu sich.

Eigentlich sei die Verbindung optimal, erläutert Barbara Schraven. „Wenn alles klappt, dann dauert die komplette Busfahrt inklusive Umsteigen 13 Minuten.“ Die Erkratherin hat drei Kinder, die das Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann besuchen. Jeden Morgen nehmen sie zuerst den Bus 05 bis zum Neanderweg und steigen dann in den Bus 741 ein, der sie nach Mettmann bringt. Doch genau dieser Umstieg stellt sich als großes Problem heraus: Mit nur zwei Minuten Umstiegszeit sind die Kinder oft genötigt, über die viel befahrene, dreispurige Straße zu laufen, um ihren Anschluss zu erreichen. Für den langen Weg über die Ampel reicht die Zeit meist nicht. Und beim Einstieg in den Anschluss-Bus der Linie 741 kommt es direkt zur nächsten Komplikation: Der Bus ist morgens so voll, dass die Schulkinder teilweise nicht mehr mit hineinpassen. Schaffen sie es dennoch in den Bus, fühlen sie sich eingepfercht und haben Angst, verletzt zu werden.