Erkrath : Bürgerverein feiert Zehnjähriges

Erkrath „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Erich Kästners Wahlspruch ist den Mitgliedern des Bürgervereins Unterfeldhaus seit nunmehr zehn Jahren Leitspruch für ihr Engagement in Erkraths kleinstem Stadtteil.

Sein zehnjähriges Bestehen beging der rührige Bürgerverein Unterfeldhaus jetzt in „Stockies Bistro“ am Neuenhausplatz mit zahlreichen Gästen aus Politik und Verwaltung, aber auch vielen „Mitstreitern der ersten Stunde“ wie dem Ehepaar Ilse und Wilfried Kretschmer, die den Vorstand bei seinen kulturellen Aktivitäten unterstützen. Mit dem praktischen Willkommensgeschenk, ein Schlüsselanhänger mit integrierter Taschenlampe und Einkaufswagenchip, sowie einem Glas Sekt wurden die Gäste, die Heide Horn als Pressesprecherin und Wolfgang Haase, 1. Vorsitzender, alle persönlich kannten, begrüßt.

Der offizielle Teil des Abends begann mit einer Power Point-Präsentation über die Aktivitäten und Erfolge der vergangenen zehn Jahre. Den Rückblick auf die verschiedenen Themenfelder, denen sich der Verein im Laufe des letzten Jahrzehnts angenommen hat, moderierte neben Wolfgang Haase und Heide Horn auch die Stellvertretende Vorsitzende, Ulla Grimm. Sie erinnerte an das erste Projekt des Bürgervereins: das Aussäen zahlreicher Narzissen-Zwiebeln an diversen Standorten im Stadtteil oder den ersten „Dreck-weg-Tag“, der inzwischen auch in den anderen Stadtteilen seine Nachahmer gefunden hat. „Ein besonderes Anliegen war uns die Überarbeitung der Straßenschilder“, so die engagierte 2. Vorsitzende, während das fehlerhafte Hinweisschild am Ausgang von Düsseldorf-Unterbach auf der Leinwand zu sehen war: Erkrath war ohne das „h“ am Ende geschrieben.