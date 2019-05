Langenfeld : Anwohner beklagen schlechte Busverbindung

Hier hält selten ein Bus. Die Alternative – ein Anruf-Sammeltaxi – finden viele Reusrather unpraktisch. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Buslinie 232 fährt nur selten von Gieslenberg in die Innenstadt oder nach Reusrath. Das kann für ältere Langenfelder zum Problem werden.

Ursula Hessenbruch (71) ist mobil und fährt noch oft mit dem Fahrrad nach Reusrath oder zur S-Bahn. Doch mit zunehmendem Alter könnte sich das ändern. „Wenn ich auf den Bus angewiesen bin, wie einige meiner Nachbarn in Gieslenberg-Mehlbruch, wird es schwierig“, glaubt sie. „Die Verbindung ist schlecht.“

Die Wupsi-Linie 232 stoppe beispielsweise an der Haltestelle Gieslenberg-Kirche in Richtung Opladen nur morgens und mittags, wenn Schüler unterwegs seien. Das sei viel zu früh, wolle man nach Reusrath zu den Ärzten gelangen oder in die Stadt fahren. In den Ferien komme gar kein Bus. Hessenbruch wünscht sich, dass der Bus jede Stunde fährt. „Man fühlt sich von der Welt abgebunden.“ Früher sei es besser gewesen, sagt die Langenfelderin.

Die Wupsi bietet auf dem Fahrplan an, dass man auf Wunsch ein Sammeltaxi ordern könne. Das muss aber mindestens 30 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt bestellt werden. „Leider funktioniert das nicht“, sagt die 71-Jährige. Ein Ruftaxi, das die Stadt Langenfeld für Fahrten in die Innenstadt anbietet, sei für anstehende Arztbesuche in Reusrath keine Hilfe. „Ich hätte gerne, dass das Ruftaxi auch in die andere Richtung fährt.“