Erkrath : Ausstellung zeigt die schönen Seiten von Sandheide

Erkrath Bei einem Workshop schossen die Teilnehmer Fotos zum Thema „Unser Stadtteil“ und stellten diese aus.

Bei der Präsentation dieser Werke begrüßte jetzt Bertholth Santjer, Fachbereichsleiter des SKFM, die Teilnehmer und Gäste und dankte ganz besonders Wolfgang Treffeisen, mit dessen professioneller Hilfe die schmuckvollen Arbeiten gelangen. Der diplomierte Physiker betreibt in Benrath eine Galerie und hat über sein Engagement beim SKFM die Leitung über den Workshop übernommen. Zusätzlich hatte sich Matthias Königsberg vom Arbeitslosenzentrum des Sozialdienstes in das Projekt eingebracht und verhehlte nicht die Schwierigkeiten, geeignete Räume für die Ausstellung zu finden.

Nina Frensch aus Hochdahl beschrieb die vielen guten Erinnerungen, die sie an ihre Heimat hat. Sie ist in der Sandheide groß geworden und träume noch heute von den vielfältigen Kontakten und Freundschaften, die ihre Kindheit und Jugend in der Sandheide so reich und schön gemacht haben. „Wir hatten immer jemanden zum Spielen, im Sommer wurde ein Planschbecken aufgestellt und später auf dem Schulweg kauften wir uns ein ‚Fortunabrötchen’ beim Bäcker“, schilderte sie ihre wertvollen Erinnerungen. Die Verbundenheit zu ihrer ehemaligen Heimat spricht aus ihren Fotografien: Der „Du, Ich, Wir“-Kräutergarten und vor allem der „Waldweg“, der sie als Jugendliche bis zum Hildener Schwimmbad führte.