Polizei sucht Zeugen : Dreistes Duo raubt Erkratherin die Handtasche

Wer hat etwas Verdächtiges an der Bushaltestelle beobachtet oder kann Angaben zu dem Duo machen?,“ fragt die Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Eine 52-jährige Frau wurde an der Bushaltestelle „Hochdahler Straße“ niedergestoßen. Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Montagabend einer Erkratherin an einer Bushaltestelle an der Kreuzstraße/Ecke Hochdahler Straße die Handtasche entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.45 Uhr wartete die 52-Jährige an der Haltestelle „Hochdahler Straße“ auf ihren Bus, als sich ihr zwei Männer näherten. Einer der beiden stieß die Frau unvermittelt von hinten in den Rücken, so dass sie zu Boden stürzte. Das nutzte der andere Täter aus und griff nach ihrer Handtasche.

Anschließend flüchtete das Duo mit seiner Beute zu Fuß über die Grünfläche hinter der Bushaltestelle in Richtung Hochdahler Straße. In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse der Frau auch ihre Wohnungsschlüssel sowie ihr Handy. Glücklicherweise wurde die Erkratherin bei dem Überfall nicht verletzt, informiert die Polizei in ihrem Bericht.

Etwa 30 bis 40 Minuten später brachte die Geschädigte den Handtaschenraub bei der Polizei zur Anzeige. Eine Täterbeschreibung liegt vor: Einer der Männer ist circa 1,75 Meter groß, schlank und 18 bis 20 Jahre alt. Er trug ein dunkles Basecap, ein dunkles Oberteil sowie dunkle Bermudashorts. Der zweite Täter ist circa 1,90 Meter groß, schlank und 18 bis 20 Jahre alt. Der junge Mann trug ein Kapuzensweatshirt sowie eine dunkle Jogginghose der Marke „Adidas“. „Wer hat im angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges an der Bushaltestelle beobachtet oder kann Angaben zu dem Duo machen?,“ fragt die Polizei.