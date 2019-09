Einsatz in Erkrath : Rettungssanitäter will verprügeltem Senior helfen und wird selbst angegriffen

Erkrath Ein Rettungssanitäter versuchte, in eine Prügelei in Erkrath einzugreifen und einem 81-Jährigen zu helfen. Dabei wurde er gestoßen und bedroht. Die Polizei sucht die Tatverdächtigen.

Am Donnerstagnachmittag ist in Erkrath ein Rettungssanitäter von zwei Männern angegriffen worden. Der 33-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Dem Angriff vorausgegangen war ein Einsatz wegen eines Körperverletzungsdelikts an der Mettmanner Straße: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 81-jähriger Anwohner seine Nachbarin mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin wurde er von zwei bislang unbekannten Männer verprügelt. Zeugen riefen daraufhin Rettungskräfte und die Polizei. Als die Rettungskräfte noch vor der Polizei am Einsatzort eintrafen, versuchte ein 33-jähriger Sanitäter, die beiden Männer von dem am Boden liegenden 81-Jährigen zu trennen, um Erste Hilfe zu leisten. Daraufhin bedrohte ihn das Duo. Einer der Männer stieß ihn heftig gegen die Brust. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung des Wanderparkplatzes Neanderthal.