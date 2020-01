Bachstraße : Seniorenwohnungen sollen saniert werden

Haus der Reinhold-Pose-Stiftung an der Bachstraße. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Erkrath (hup) In der Wohnanlage für Senioren der Reinhold-Pose-Stiftung auf der Bachstraße stehen seit Monaten Wohnungen leer, kritisiert die Partei „Die Linke“ in Erkrath. Das Haus sei gebaut worden, damit weniger betuchte, ältere Leute geeignete und erschwingliche Wohnungen fänden.

Viele Renter in Erkrath suchten verzweifelt nach einer Wohnung, die sie mit ihrer kleinen Rente noch bezahlen könnten. Und hier stünden genau solche Wohnungen leer. Ein solcher Leerstand von preiswerten Wohnungen, auf die die Stadt Zugriff habe, mache keinen Sinn. „Die Wohnungen müssen schnellstmöglich wieder zur Verfügung gestellt werden“, fordert Ratsmitglied Hans-Jürger Rieder daher in einem Schreiben an Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz.