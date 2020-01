Erkrath : 35-Jähriger bricht drei Mal in Supermarkt ein

Gleich drei mal hintereinander griff die Polizei einen Einbrecher an ein und demselben Ort auf. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkrath (arue) Am Montagmorgen kurz vor 5 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst des Discounters über einen Einbruch in den Supermarkt an der Röntgenstraße informiert. Als die Beamten kurz darauf an Ort und Stelle nachschauten, trafen sie im Supermarkt auf einen alten Bekannten, der gerade frühstückte.

Alt bekannt deshalb, weil der 35-Jährige bereits am Vortag (Sonntag, 26. Januar) für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte, als er gegen 9.40 Uhr in den gleichen Supermarkt eingebrochen war. Auch bei dieser Gelegenheit trafen die Polizisten den Mann dabei an, wie er gerade Lebensmittel aus dem Discounter verzehrte. Und es stellte sich heraus, dass es sich um denselben Mann handelte, der genau eine Woche zuvor, am Sonntag, 19. Januar, bereits in den gleichen Supermarkt eingebrochen war. Damit ist ein und derselbe Mann drei Mal in denselben Supermarkt eingedrungen, um dort zu frühstücken. Gegen den bereits schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommenen Erkrather leitete die Polizei mehrere Strafverfahren ein. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch auf richterliche Anordnung, berichtet ein Sprecher.

(arue)