Erste Ergebnisse für Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Jugend musiziert: Sechs Erstplatzierte sind aus der Kreisstadt

Laura Winnen gehört zu den jungen Drummern, die in diesem Jahr besonders stark beim Wettbewerb vertreten waren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Sechs Kinder und Jugendliche aus Mettmann, Erkrath und Wülfrath haben die Weiterempfehlung von der Jury für den Landeswettbewerb in Freiburg.

(arue) Rund 160 junge Musiker im Alter von sieben bis 20 Jahren des Kreises Mettmann haben sich von Freitag bis Sonntag in Monheim zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ getroffen. Mit dabei waren auch 14 Bewerber aus Mettmann, acht aus Erkrath und drei aus Wülfrath. 56 Tastensolisten und 74 Bläser präsentierten sich in insgesamt 26 Ensembles. Darüber hinaus waren sechs Streicherensembles und zehn Drummer mit Pop-Musik angemeldet. Zu hören waren Werke von Telemann bis Toto, Chopin bis Coldplay und Grieg bis Green Day. Die Wertungsergebnisse für Freitag und Samstag stehen bereits fest, die für Sonntag werden voraussichtlich erst nach Redaktionsschluss bekannt gegeben und daher von unserer Redaktion am Montag nachgereicht.

Erste Plätze haben aus Mettmann Paya Ghadimi Navaei in der Kategorie Klavier, Altersgruppe IV, er beteiligt sich nun am Landeswettbewerb (LW); Léon Erdelmann in der Kategorie Klavier, Altersgruppe V, Alexandre Hourani in der Kategorie Drum-Set (Pop), Altersgruppe IB, Nils Häusgen in der Kategorie Drum-Set (Pop, LW), Altersgruppe II, sowie in der Kategorie Blechbläser, gleiche Instrumente, Altersgruppe II, Philipp Horn und Benedikt Heyden (beide Horn, beide LW) sowie Johannes Knoblich, Piet Polakovic und Philip Auer (alle Trompete).

Aus Erkrath haben jeweils einen ersten Preis Sophia Morys (Violoncello, LW) in der Kategorie Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, Altersgruppe III, sowie Torben Widderich, Philipp Dinsch und Johann Wieczorek (alle Trompete) in der Kategorie Blechbläser, gleiche Instrumente, Altersgruppe IV.

Aus Wülfrath haben in der Kategorie Klavier, Altersgrupe IB, Massah Layeq und in der Kategorie Klavier, Altersgruppe V Romy Ricarda Kandera (LW) erste Preise gewonnen.

Wenn die Jury eine besonders herausragende Leistung bestätigt, kann das junge Talent vom 20. bis 24. März am Landeswettbewerb (LW) in Essen teilnehmen. Diese Empfehlung haben vier aus Mettmann, einer aus Wülfrath und einer aus Erkrath. Die Landesbesten werden zum Bundeswettbewerb eingeladen, der vom 28. Mai bis 4. Juni in Freiburg im Breisgau läuft.

Ihre Urkunden des Regionswettbewerbs erhalten alle Teilnehmer am Samstag, 29. Februar, beim Abschlusskonzert im Immanuel-Kant-Gymnasium, Heiligenhaus. Das Konzert beginnt um 17 Uhr; der Eintritt ist frei.

(arue)