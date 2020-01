Pro und Contra von 24h-Pflegeverträgen : Pflegescouts versorgen Angehörige mit Informationen

Erkrath Das Pro und Contra dieser besonderen Pflegeart

Die Stühle, die Silke Dietz und ihr Team von der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bereitgestellt hatten, reichten gerade so für die rund 50 Zuhörer, die zum Vortrag „24-Stunden-Pflege“ ins Bürgerhaus Hochdahl gekommen waren. Erwin Knebel, Vorsitzender des Vereins „Pflege Scouts Mettmann“, hatte als Referentin die Juristin Michelle Jahn von der Verbraucherzentrale NRW gewinnen konnte.

Thema waren die Vor- und Nachteilen einer 24-Stunden-Pflege. „Allen, die sich für diese Variante der Pflege entscheiden, muss klar sein, dass die Betreuer nicht 24 Stunden zur Verfügung stehen. Auch für die zumeist aus Polen, Slowenien, Rumänien oder Ungarn stammenden Hilfen gilt deutsche Arbeitsrecht: maximal acht Stunden Arbeit pro Tag, nach sechs Tagen Arbeit steht ihnen ein freier Tag zu und zwischen Arbeitsende und Neubeginn müssen elf Stunden Pause liegen. Sonn- und Feiertagszuschläge, Reiskosten und solche für Kost und Logis kommen noch dazu. Da ist man schnell bei monatlich 2400 und 3500 Euro, je nachdem, welchen Leistungsumfang man mit der ausländischen Vermittlungsagentur vereinbart hat,“ so die Juristin.

Sie wies zudem darauf hin, dass weder Kranken- noch Pflegeversicherung davon etwas erstatten. Zusammen mit Kollegen von den Verbraucherzentralen in Berlin und Brandenburg arbeitet sie im Auftrag des Bundesgesundheitsamtes an dem Projekt „Grauer Pflegemarkt – 24h-Pflegeverträge“, das noch bis November dieses Jahres Daten zu den ausländischen Anbietern und denjenigen sammelt, die eine solche Leistung in Anspruch nehmen.