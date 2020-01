Reinigung der Stolpersteine : Schüler erinnern an Erkrather Nazi-Opfer

Eine Rose für jeden Ermordeten: Suki (links,10) und Fiona (12) von der Realschule Erkrath beteiligten sich an der Reinigung und Würdigung der Stolpersteine. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die kleinen Gedenksteine für eine Jüdin, mehrere alte und behinderte Frauen, einen polnischen Kriegsgefangenen und drei angebliche Verschwörer sind jetzt wieder blitzblank und sollen zum Innehalten bewegen.

Den alljährlichen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar – dem Tag, an dem das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde – nehmen Schüler, Paten, Stadtverwaltung und Ratsmitglieder zum Anlass, um die hiesigen Stolpersteine, die an Opfer der Nationalsozialisten erinnern, zu reinigen, die Inschriften zu verlesen und die Ermordeten mit Vorträgen zu würdigen. Zum Abschluss wird jeweils eine Rose als Symbol für Frieden und Versöhnung niedergelegt – in diesem Jahr von Schülern des Gymnasiums Neandertal, der Realschule Erkrath und des Gymnasiums Hochdahl.

Bertha Meyer (wahrscheinlich Mitte) mit Schwester und Schwager vor der Tür zum Garten auf der Treppe ihrer Hauses an der Düsselstraße 13. Foto: Hanna Eggerath

Sechs Stolpersteine sind zwischen 2007 und 2017 in Erkrath verlegt worden, um Bürger zum Innehalten im Gedenken an das Leid zu bewegen, das Menschen zu ertragen hatten. So findet sich zur Erinnerung an die im November 1867 in Erkrath geborene Jüdin Bertha Meyer ein Stein vor dem Haus Düsselstraße 13 in Alt-Erkrath. SS-Männer hatten die alte Frau aus dem Schlaf gerissen und aus ihrem Haus vertrieben. 1942 wurde sie nach Theresienstadt deportiert und dort drei Tage vor ihrem 78. Geburtstag ermordet.

Info Mehr erfahren über Juden in Erkrath Was Die Erkrather Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins gibt die Schriftenreihe „Niederbergische Geschichte“ heraus. Band 9 trägt den Titel „Juden in Erkrath“ und wurde von Heimatforscherin Hanna Eggerath verfasst. Wann 1885 lebten ihr zufolge 20 jüdische Bürger, die ihren Glauben in den Synagogen von Mettmann und Gerresheim lebten, in Erkrath, 1905 waren es 30, 1925 nur noch 13. Im Jahr 1945, in dem der Zweite Weltkrieg und damit die Naziherrschaft in Deutschland endeten, gab es gar keine Juden mehr in der Stadt. Wer Eggerath zufolge waren die in Erkrath bis dahin heimischen Juden einfache Menschen: Viehhändler, Fleischer, kleine Kaufleute. Eggeraths Büchlein gibt die Ortsgeschichte wieder, will aber zugleich auch Mahnung gegen wieder aufkommende Diskriminierung sein. Wo Bezugsquellen sind die Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt und das Stadtarchiv im Kaiserhof an der Bahnstraße in Alt-Erkrath. Dort kann der Band für sieben Euro erworben werden.

Bertha war die unverheiratete Tochter des Metzgers Samuel Mayer, der sein Geschäft an der Bahnstraße 56 hatte. Ihr älterer Bruder Nathan wurde in Hilden von der SS so schwer misshandelt, dass er am nächsten Tag starb. Die Stadt Hilden hatte 2004 für ihn einen Stolperstein verlegt.

Der Erkrather Peter Hupertz wurde im März 1943 ermordet. Foto: gedenkstätte

Kommunisten wie Otto Lukat waren den Nazis ein Dorn im Auge. Foto: stadtarchiv

Zurück nach Erkrath, wo sich vor dem Haus Rathelbecker Weg 17 ein Stein für Otto Lukat im Boden befindet. Lukat war im März 1934 in Düsseldorf enthauptet worden. Mit ihm starben Emil Schmidt, dessen Stolperstein an der Schlüterstraße 1a zu finden ist, und Peter Hupertz, der am Rathelbecker Weg 11 gewürdigt wird. Die drei sollen an einem Mordkomplott gegen einen SS-Scharführer beteiligt gewesen sein. Obwohl die Beweislage für die Beschuldigten sprach, wurden sie hingerichtet.

An Emil Schmidt erinnert ein Stolperstein an der Schlüterstraße 1a. Foto: stadtarchiv/rp-archiv

Der Pole Tomasz Brzostovicz, ein Kriegsgefangener, wurde ohne Verhandlung hingerichtet. Foto: Hanna Eggerath