Erkrath nach der Flut : Stadtwerke helfen mit Hochwasser-Scheck

Schlamm kehren, Wasser absaugen: Seit Tagen laufen die Aufräumarbeiten in Alt-Erkrath. Nun sollen die Hochwasseropfer rasch finanzielle Hilfe bekommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Kunden sollen einen Ausgleich bekommen für erhöhte Stromkosten durch laufende Bautrockner oder gestiegene Wasserrechnungen nach dem großen Hochwasser-Putz. Die Stadt verspricht Soforthilfe binnen fünf Tagen.

Von Dirk Neubauer

Das Unwetter hat auch in Erkrath Bilder der Verwüstung zurückgelassen und die Aufräumarbeiten haben in den Stadtteilen bereits begonnen. Bei vielen Betroffenen mit einem Wasserschaden kann es in dieser Zeit zu einem erhöhten Strom- und Wasserverbrauch kommen. Deshalb möchten die Stadtwerke Erkrath betroffene Kunden mit einem Hochwasser-Scheck unter die Arme greifen und unterstützen.

„Auch wir von den Stadtwerken haben in den zurückliegenden Tagen fleißig mit in Erkrath angepackt, um die Folgen des katastrophalen Hochwassers zu beseitigen. Über viele Menschen in den betroffenen Stadtgebieten ist schweres Leid hereingebrochen und sie erfahren großartige Hilfe aus der Bevölkerung. Mit dem Hochwasser-Scheck möchten wir zusätzlich einen kleinen Beitrag leisten und unsere Kunden unterstützen. Somit kann zumindest ein Teil des erhöhten Strom- und Wasserverbrauches kompensiert werden“, so Gregor Jeken, Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath.

Diese Wohnung war frisch renioviert – kurz bevor das Hochwasser nach Erkrath kam. Foto: Susann Krüll

Info Versorger mit rund 29.000 Kunden Unternehmen Die Stadtwerke Erkrath GmbH befindet sich zu 100 Prozent in städtischem Besitz. Das Unternehmen versorgt über 29.000 Haushalte und Unternehmen im Raum Erkrath mit Ökostrom, Gas und Trinkwasser. Neben einer Erdgastankstelle an der Max-Planck-Straße 81 in Erkrath betreiben die Stadtwerke elf E-Ladestationen.

Betroffene Kunden werden gebeten, sich mit den Stadtwerken Erkrath in Verbindung zu setzen. Hierzu können die Kunden direkt per Mail an hochwasser@stadtwerke-erkrath.de oder telefonisch unter 02104 943 60 70 Kontakt aufnehmen. Hierzu benötigen die Stadtwerke Erkrath folgende Informationen: Name, Kundennummer, Strom-Zählernummer, Anschrift und bei Mehrfamilienhäusern – die Etage der Wohnung. Zudem sollte der Schaden kurz beschrieben werden. Mit dem Hochwasser-Scheck erhalten die Kunden der Stadtwerke am Ende des Jahres eine Gutschrift auf die Jahresabrechnung.

Die Höhe der Summe, über die der Scheck ausgestellt ist, möchte Gregor Jeken bewusst offenlassen. „Das gibt uns die Möglichkeit, sehr individuell unseren Kunden zu helfen“, erläutert Jeken. Wer zum Beispiel vermögend sei oder seine Habe gut versichert habe, brauche in der aktuellen Situation „vielleicht weniger Hilfe von uns als Kunden, denen das Hochwasser auch noch das Letzte von ihrem Wenigen genommen hat.“

In einem ist der Geschäftsführer ganz entschieden: Der Hochwasserscheck der Stadtwerke Erkrath soll ausschließlich den Kunden des Versorgers helfen. „Wer erst vor kurzem zu einem anderen Versorgungsunternehmen gewechselt ist, dem können wir leider nicht helfen.“

Soforthilfe für Unwetteropfer gibt es auch vom Land NRW – ausgezahlt über die Kommune (siehe unser Bericht auf Seite D1). Betroffene Erkrather können den Antrag auf Soforthilfe ab sofort entweder per Post oder persönlich bei der Stadtverwaltung Erkrath, Fachbereich Finanzen, Bahnstraße 2, einreichen oder vor Ort in Raum 1.19 ausfüllen. Die Zustellung per Fax an 0211 24072009 oder Mail an finanzen-hochwasser@erkrath.de ist ebenso möglich.