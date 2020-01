Kommunalwahl 2020 : Bürger liefern Ideen für ein schöneres Erkrath

Ein wichtiges Thema der Erkrather ist das Radwegenetz, das in ihren Augen verbessert werden muss. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Die CDU wertete jetzt die Ergebnisse ihrer Postkartenaktion aus. Verkehr, Radfahren und Sauberkeit waren die wichtigsten Themen

Tausende Postkarten hatte der CDU-Stadtverband in den letzten Monaten an Erkrather Haushalte verteilt. Auf der Vorderseite die Grafik „Die Idee für Erkrath“, auf der Rückseite genug Platz, um Anregungen, Wünsche oder Beschwerden niederzuschreiben. Immerhin 122 ausgefüllte Karten haben die Erkrather an den Stadtverband zurückgesendet, die sorgfältig gesichtet, sortiert und besprochen wurden. Nun fand ein „Workshop“ statt, bei dem die CDU die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit präsentieren und mit den Bürgern direkt ins Gespräch kommen wollte.