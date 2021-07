Wirtschaft in Erkrath : Spatenstich für moderne Lagerräume am Steinhof

Spatenstich für moderne Lagerräume am Steinhof

Wirtschaft in Erkrath

Spatenstich am Steinhof: (v.l.) Bauherr Thomas Schulte, Bürgermeister Christoph Schultz und Sascha Keil, Geschäftsführer Raumia. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Anmietbar sind Räume zwischen 7 und knapp 30 Quadratmeter. Die Lager können auf Wunsch beheizt oder klimatisiert werden und sind befahrbar.

Mit der Erteilung der Baugenehmigung im März ist klar: Raumia wird Erbauer und Betreiber des ersten „Drive-Up Selfstorage Parks“ im Gewerbegebiet Steinhof im Alt-Erkrather Süden. Hinter dem englischen Namen verbirgt sich anmietbarer Lagerraum in unterschiedlichen Größen mit Zufahrten für die Mieter. Am Mittwoch trafen sich Betreiber, Investoren und Bürgermeister zum ersten Spatenstich.

Christian Schulte, Geschäftsführer des Grundstückseigentümers und Investors Flexx-Objekt, hieß gegen 11 Uhr die wegen Corona handverlesene Gästeschar willkommen. Gekommen waren unter anderem Bürgermeister Christoph Schultz, Sascha Keil (Geschäftsführer Raumia), Thomas Schulte (Gesellschafter Flexx-Objekt) und weitere, am Bauprojekt beteiligte Personen.

Der Standort im Erkrather Gewerbegebiet Steinhof ist nicht zufällig gewählt. Denn vor den Toren der Landeshauptstadt Düsseldorf und in verkehrsgünstiger Lage zu den Autobahnanschlüssen an die A3 (acht Minuten) und die A46 (sechs Minuten) bietet er aus Sicht der Betreiber ideale Infrastrukturbedingungen. Insgesamt entstehen hier 170 einzeln abgetrennte und größtenteils direkt befahrbare Massivbetoneinheiten zwischen 7 und knapp 30 Quadratmetern Größe, die sowohl von Gewerbe und Privat angemietet werden können. Alle Einheiten sind von außen nicht einsehbar, trocken, optional beheiz- oder klimatisierbar. Das Gelände ist eingezäunt, verfügt über eine elektronische Zugangskontrolle an den Toren und wird rund um die Uhr videoüberwacht.