Stadthalle Neanderstraße : Ein Schauspiel, das an Herz und Nieren gehen will

Erkrath Im Theaterstück „Die Niere“ mit Katja Weizenböck und Dominic Raacke geht es um das heikle Thema Organspende.

In Erkrath wird Kathrin, die von ihrem Ehemann eine Nierenspende verlangt, von Katja Weizenböck gespielt. Der Gatte, den Ex-Tatortkommissar Dominic Raacke verkörpert, zögert und lässt sich nicht sofort da­rauf ein. Was nun? Zumal die beiden jeden Augenblick Besuch von ihren Freunden Diana (Jana Klinge) und Götz (Romanus Fuhrmann) erwarten. Bleibt die Frage Ist Arnold am Ende bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden? Da sorgt Freund Götz für eine Überraschung bei allen Beteiligten: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere zu spenden. Was folgt, sei ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen, heißt es in der Ankündigung zur Inszenierung der Komödie Hamburg am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße. Denn das Stück wirft die grundsätzliche Frage auf, woran sich eine Liebesbeziehung misst. Und am Ende stellt sich die alles entscheidende Frage: Was ist der andere bereit, für mich zu tun, und umgekehrt?