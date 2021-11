Heizöl-Transport bei Erkrath : Polizei stoppt „Brandsatz auf vier Rädern“ auf der A 3

Erkrath Die Fracht war brandgefährlich: 3400 Liter Heizöl standen in mehreren Behältern ungesichert auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners. Und das war laut Polizei erst der Anfang.

Rund 3400 Liter Heizöl in mehreren Plastik- und Mettallbehältern haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners entdeckt. Sie stoppten und kontrollierten den Lastwagen auf der Erkrather Raststätte „Stinderhof“ an der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Polizei spricht von einem „potentiellen Brandsatz auf vier Rädern“.