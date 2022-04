Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und weniger Infizierte

Kreis Mettmann Innerhalb der letzten sieben Tage gab es im Kreisgebiet zwei Todesfälle nach Corona-Infektion. Die Zahl der Infizierten sank um rund 5000, die Inzidenz stieg dagegen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 11.315 Infizierte erfasst, 4992 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 868 (-342), in Haan 726 (-315), in Heiligenhaus 593 (-179), in Hilden 1209 (-734), in Langenfeld 1455 (-674), in Mettmann 1047 (-427), in Monheim 871 (-579), in Ratingen 2235 (-820), in Velbert 1788 (-654) und in Wülfrath 523 (-268).