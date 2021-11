Informationsveranstaltung der Stadt : „Beim Hochwasserschutz sind alle gefragt“

Ein am 14. Juli dieses Jahres bis zum Dach im Wasser versunkenes Auto vor eine Garage an der überfluteten Morper Allee. Foto: David Young / dpa

Erkrath Um das Frühwarnsystem zu verbessern, sollen unter anderem das Sirenennetz in Erkrath bis 2022 neu errichtet und moderne Kommunikationswege geprüft werden.

In der Stadthalle hielten Vertreter von mehreren zuständigen Organisationen kurze Vorträge über die Ursachen von Hochwasser , Schutzmaßnahmen von Behörden sowie zur Einordnung des Juli-Ereignisses. Damit waren fast alle Fragen geklärt, dennoch erhielten die Bürger im Anschluss die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen.

Die Quintessenz des Abends: Auch wenn Stadt, Kreis und BRW ihr Möglichstes tun, liegt eine Eigenverantwortung in den Händen der Hausbesitzer. „Es geht hier um die schlimmste Naturkatastrophe, die unsere Stadt je erlebt hat“, sagte Bürgermeister Christoph Schultz zu Beginn, und betonte: „Eine Hoffnung dürfen wir uns nicht machen: Dass so etwas nie wieder passieren wird“. Moderator Jan Echterhoff vom Kommunalverband NRW mahnte, dass der Klimawandel angesichts derartiger Wetterextreme nicht mehr wegzudiskutieren sei. Nun gehe es um eine Kombination aus Klimaschutz , Klimaanpassung und Frühwarnsystemen.

Mit baulichen Maßnahmen sollten sich Hausbesitzer vor eindringendem Wasser schützen. Dazu gehören die „Weiße Wanne“ aus Beton im Keller wie auch erhöhte Eingangstüren und Lichtschächte. Die Stadt bietet unter www.erkrath.de/hochwasser Informationen dazu an und im Rathaus liegen Broschüren zum Mitnehmen aus.

Kristin Wedmann vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) bestätigte den Eindruck der Erkrather mit deutlichen Zahlen: Die Niederschlagsmenge am 14. Juli sei der höchste Wert, der in Erkrath seit Beginn der Aufzeichnungen vor 30 Jahren gemessen wurde. Der bisherige Tageshöchstwert von 69 Millimetern am 9. August 2007 sei mit 176 Millimetern um das Zweieinhalbfache übertroffen worden.