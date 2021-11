Freizeit in Mettmann : Rettungsanker fürs Hallenbad

Mettmann Elf Millionen kostet die Komplettsanierung des Hallenbads. Baudezernat will jetzt kleine Zwischenlösung errechnen. Dazu wird eine Prioritätenliste mit den Maßnahmen aufgestellt, die für die Betriebssicherheit der nächsten Jahre notwendig sind.

Die Kacheln fallen zwar nicht von der Wand. Dafür aber ist beispielsweise die Fassade marode, das Dach undicht und die Dämmung durchnässt. Bekanntermaßen ist das Hallenbad am Lavalplatz – euphemistisch gesprochen – in die Jahre gekommen. So massiv, dass Andreas Bernhardt, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, nach seiner akribisch aufgeführten Mängelliste ausrechnete: Der Sanierungsaufwand ist enorm und wird sich auf elf Millionen Euro summieren.

Lage Mettmanns Hallenbad wurde in den 1970er-Jahren in Betonbauweise errichtet. Einst ein modernes, schmuckes Bad, muss es jetzt saniert werden. Die Politik fordert den Erhalt auch, um hier Kindern Schwimmunterricht erteilen zu können.

Angesichts der klammen Haushaltskasse scheinen mehr als zehn Millionen Euro Investitionssumme illusorisch. Die Frage, welche Fördermittel genutzt werden können, wurde von der FDP formuliert – und auch, ob es sinnvoll ist, so viel Geld in ein 50 Jahre altes Bad zu investieren. Die Fraktion Die Linke regte an, stattdessen ein neues Hallenbad an das Naturfreibad anzubauen. Auch die Fraktion von „Zur Sache Mettmann“ bat, „Standortalternativen“ zu prüfen.