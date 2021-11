Musikfreunde mit Herz : Chor ersingt 2300 Euro für Flutopfer

Erkrath Ein berührendes Konzert des Madrigalchors durften die Zuhörer in der vollbesetzten Kirche St. Johannes der Täufer erleben – endlich wieder Musik, endlich wieder singen. Und das auch noch für einen guten Zweck.

Zu Beginn spielte der musikalische Hausherr Mathias Baumeister Variationen über „Frère Jacques“ von Hans Uwe Hielscher, einem Organisten, Komponisten und Carillonneur an der Marktkirche in Wiesbaden. Ein Carillonneur ist ein Turmglockenspieler – eine schweißtreibende Kunst, die besonders in den Niederlanden und in Belgien gepflegt wird.