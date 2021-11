Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt gegenüber Sonntag leicht

Kreis Mettmann 39 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Covid-Erkrankten um 262 gestiegen, es gab in den letzten sieben Tagen zwei Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1138 Infizierte erfasst, 19 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 122 (+4; 7 neu infiziert), in Haan 82 (+1; 2 neu), in Heiligenhaus 77 (+1; 2 neu), in Hilden 121 (+6; 8 neu), in Langenfeld 111 (+4; 5 neu), in Mettmann 80 (-1; 1 neu), in Monheim 133 (+2; 2 neu), in Ratingen 223 (+5; 9 neu), in Velbert 160 (-3; 2 neu) und in Wülfrath 29 (+/-0; 2 neu).