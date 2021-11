Gute Idee : „Hey, Alter“ macht augemusterte Schulrechner flott

Ehrenamtliche reparieren alte Handys, Computer und Laptops. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Um die Teilnahme an digitalen Lernangeboten allen Schülern zu ermöglichen, sammelt „Hey, Alter!“ ausrangierte Rechner von Privatpersonen, Institutionen oder Unternehmen ein. Das Wülfrather Gymnasium kooperiert mit „Hey, Alter!“.

(RP) Rund 40 Schüler des Gymnasiums Wülfrath können sich über einen „neuen“ Rechner freuen. Möglicht gemacht hat das eine Kooperation zwischen der Schule und der Organisation „Hey Alter!“ in Wülfrath, die gebrauchte PC wieder auf Vordermann bringt. Hintergrund: In den Herbstferien waren die Geräte in den Computerräumen des Gymnasiums plangemäß gegen neue Modelle getauscht worden. Die alten Computer stellten sich aber als noch derart leistungsfähig heraus, dass sie fit für weitere Aufgaben gemacht wurden – von der Gruppe „Hey, Alter!“, die solche Geräte ehrenamtlich aufarbeitet und Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stellen. Die Gruppe arbeitet mit dem WIR-Haus, dem Freifunk im Neanderland, der Agentur Rheinmedia, der Kinder- und Jugendförderung der Stadt sowie dem Präventionsbüro der Stadt zusammen.

An diese Möglichkeit, alte PC wieder flott zu machen, hatte sich die Stadt erinnert, als feststand, dass etwa 60 Schulcomputer aussortiert werden sollten. „Hey, Alter!“ bespielte sie mit dem Ubuntu Linux Betriebssystem. Daraufhin hakten Lehrer in der Schülerschaft nach, ob Interesse an den Geräten bestehe. „Alte Daten werden gelöscht und die PC mit einem Open-Source-Betriebssystem und diversen Programmen bespielt, die für Homeschooling und E-Lerning geeignet sind“, erklärt Leon Schulte den rund 40 Schülern, die mit ihren Eltern zum Abholen der Rechner gekommen waren. Marko Tepsic von der Jugendförderung der Stadt und Leon Schulte als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Initiative überreichten nach den Herbstferien den ersten Schwung funktionstüchtiger Rechner, Tastaturen, Monitore, PC-Mäuse und Kabel. Eine weitere Übergabe ist geplant.