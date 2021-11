Energiesparen in der Kalkstadt : Wülfrather Forum für Photovoltaik geht weiter

Wülfrath Nach dem erfolgreichen Auftakt des Wülfrather Photovoltaik-Forums Ende September steht nun das zweite Treffen an. Der städtische Klimaschutzmanager Gerd Schlüter lädt dazu für Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, in den Ratssaal des Rathauses ein.

(RP) Gast des für alle Bürger offenen Forums ist diesmal Energieberater Thomas Bertram von der Verbraucherzentrale NRW. Er wird einen kurzen Vortrag rund um die Anschaffung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen halten. Anschließend ist Zeit für Fragen. Aufgrund der pandemischen Lage gilt die 3G-Regel. Das Interesse an den Möglichkeiten für einen Umstieg auf klimaschützende Techniken ist da, der Informationsbedarf groß. Daran knüpft auch die Verbraucherzentrale des Kreises Mettmann mit ihren regelmäßigen kostenlosen Beratungsangeboten in Wülfrath an. Thema der vergangenen Sprechstunde war eine umweltfreundliche und moderne Heiztechnik un die dafür möglichen staatlichen Förderungen mit Zuschüssen bis zu 45 Prozent. Für eine Modernisierung der Heizung sprechen viele Gründe: Oft ist die Heizleistung bereits vor oder auch nach einer Gebäudemodernisierung viel zu groß oder es gibt keine Ersatzteile mehr, um die alte Heizung zu reparieren. Die nächsten kostenlosen Energieberatungen in Wülfrath finden am 18. November und 16. Dezember jeweils telefonisch zwischen 15 bis 18 Uhr statt. Anmeldung bei Klimaschutzmanager Gerd Schlüter: E-Mail an g.schlueter@stadt.wuelfrath.de (mit Name, Adresse, Telefonnummer und Anliegen) oder unter Telefon 02058 18366. Thomas Bertram ruft die Interessierten dann zur vereinbarten Uhrzeit an. Er unterstützt mit Fachwissen und Tipps zu allen Fragen rund um die Energieeffizienz egal, ob Abrechnungen unklar erscheinen, Ideen für Energiesparmaßnahmen an Dach, Fenstern, Wänden oder Heizung gesucht werden oder die dazu passenden Fördermittel.