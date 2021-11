Corona-Schutzimpfungen in Mettmann : 179 Leute bei mobiler Impfaktion

Lange Schlangen bildeten sich bei der mobilen Impfaktion. Sie wurde Samstag an der Mühlenstraße angeboten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Von Impfmüdigkeit war Samstag in Mettmann keine Spur. Corona-Schutzimpfungen gab es Samstag an der Mühlenstraße in Mettmann. 179 Menschen nahmen das Angebot wahr, wie Thomas Nasse, einer der Impfärzte, bilanzierte.

Als voller Erfolg erwies sich die mobile Impfaktion des DRK am Samstagmorgen. In der Mühlenstraße bildeten sich Menschenschlangen, die sich den berühmten Piks im Impfmobil abholen wollten.

Für die meisten war es die dritte Impfung, es gab aber auch Leute, die das erste Mal geimpft wurden.

„Ich habe von der heutigen Impfaktion in der Zeitung gelesen Da ich mich sowieso impfen lassen wollte, fand ich es ideal, dies im Zentrum der Innenstadt machen zu können“, sagte ein 19-jähriger junger Mann. „Ich halte es für sehr wichtig, dass man gegenn Corona-Virus geimpft wird.“

Bevor man sich die Impfung aber abholen konnte, mussten zunächst am Stand des DRK der Personalausweis und ein Impfnachweis vorgezeigt werden. Dann erhielten die Impfwilligen ein Formular für die notwendigen Datenerhebungen. Weil die Resonanz auf das mobile Impfangebot groß war, bildeten sich Warteschlangen.

Auch Ute Schmidt wartete geduldig, um die Formalitäten zu erfüllen. „Ich erhalte gleich meine dritte Impfung, so dass ich den besten Impfschutz habe. Diese Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten ist mir sehr wichtig.“ Sie und andere Teilnehmer machten deutlich, dass sie es sehr begrüßen, dass das DRK zu den Leuten komme und man sich dadurch den Weg und die Impfreservierung beim Hausarzt sparen könne.

Die Auffrischungsimpfung sei an diesem Tag das Hauptmotiv für die Impfinteressierten, sagte Mirco Hallberg vom DRK. „Die Zahl derjenigen, die sich das erste Mal impfen lassen, ist dagegen überschaubar.“ Er berichtete, dass die Nutzung der mobilen Impfung in den kreisangehörigen Städten recht unterschiedlich sei. Nicht überall sei der Andrang so groß, wie an diesem Samstagmorgen in der Mettmanner Innenstadt. War zunächst nur ein Arzt im Impfmobil tätig, so kam später mit Thomas Nasse ein weiterer Arzt hinzu, der auch lange Zeit als ärztlicher Leiter im mittlerweile geschlossen Impfzentrum des Kreises Mettmann Impfaktion durchgeführt hat.