Millrath : Kunsthaus hat zwei Neue im Vorstandsteam

Erkrath (RP) Zu 16 Ausstellungen, einer Lesung und zwei Musikveranstaltungen hat der Förderkreis Kunst und Kulturraum Erkrath im vergangenen Jahr in das Kunsthaus an der Dorfstraße eingeladen. Höhepunkt war die Mitgliederausstellung zum fünften Geburtstag des Förderkreises im März 2018. Beteiligt waren 31 Künstler, die für eine interessante und abwechslungsreiche schau sorgten.

Die jurierte Mitgliederausstellung fand im März statt, die unjurierte wird vom 20. September bis zum 6. Oktober zu sehen sein. Während dieser Ausstellung findet in diesem Jahr am Freitag, 27. September, auch die Neanderland-Museumsnacht statt. Das Kunsthaus öffnet an diesem Abend sowohl die Ausstellung als auch alle Ateliers, inklusive Begleitprogramm.