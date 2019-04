Aktion : Kinder bemalen Riesen-Osterei

Erkrath Die Aktion soll das Miteinander der Mieter an der Schliemannstraße fördern.

(RP) Rund 20 Mieterkinder bemalten jetzt in der Wohnanlage an der Schliemannstraße 44a in Hochdahl ein riesiges Osterei, unterstützt von Sahle-Kundenbetreuerin Claudia Bröder und Parea-Mitarbeiterin Olga Hoch. „Einige Eltern kamen als tatkräftige Unterstützung mit“, berichtet Claudia Bröder. „Sie waren begeistert von der Aktion und ließen sich auf die bevorstehende Osterzeit einstimmen.“ Neben Schmetterlingen, bunten Blumen und Wolkenmotiven malten die Kinder auch Osterhasen und Vögel auf das grüne Ei. Das Ergebnis kann über die Feiertage in der Wohnanlage an der Schliemannstraße bestaunt werden. Das Wohnungsunternehmen Sahle ist Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Mit rund 22.000 Wohnungen in über 40 Städten zählt das mittelständische Familienunternehmen nach eigenen Angaben zu den führenden privaten Wohnraumanbietern in Deutschland. In Erkrath unterhält es zirka 470 Wohnungen, davon rund 360 in der Wohnanlage an der Schliemannstraße. Für Kundennähe soll auch das Engagement der gemeinnützigen Dienstleitungsgesellschaft Parea sorgen. Sie will das nachbarschaftliche Miteinander, das aktive Seniorenwohnen und mit den Großtagespflegeeinrichtungen „Kleine Knirpse“ auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren fördern.