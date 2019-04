Erkrath : Trillser denken über Tageshospiz nach

Erkrath Derzeit wird geprüft, wie groß der Bedarf dafür wäre. Schon entschieden ist, dass im Hochdahler Franziskus-Hospiz bald selbst gekocht wird.

Aber nicht nur baulich, auch personell gab es eine entscheidende Neuerung. Mitten in der Bauphase, im Februar dieses Jahres, hatte der langjährige Hospizleiter Robert Bosch den Stab an seine Nachfolgerin Silke Kirchmann übergeben. „Quasi eine Operation am offenen Herzen“, kommentierte Geschäftsführer Christoph Drolshagen jetzt bei der Mitgliederversammlung, voller Anerkennung für den „mutigen Schritt der neuer Leiterin“. Die bekannte, zwar keine Baumanagerin, aber immerhin patente Mutter zu sein: „Ich habe fünf Kinder groß gezogen und wusste, ich schaffe das auch.“

Geschäftsführer Christoph Drolshagen will über Auftritte in sozialen Netzwerken vor allem die Aufmerksamkeit jüngerer Menschen gewinnen, um sie zum Beispiel für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder als Teilnehmer der Bildungsangebote zu gewinnen. Drolshagen und Hospizleiterin Silke Kirchmann stoßen zudem zwei Zukunftsprojekte an: Demnächst wird das Hospiz selber kochen, bislang wurde es vom evangelischen Krankenhaus in Mettmann versorgt – und es wird geprüft, wie groß die aktuelle Nachfrage für ein Tageshospiz (das es schon einmal gab) in Hochdahl wäre. An dieser Bedarfsanalyse arbeitet derzeit die Pflegewissenschaft der Hochschule in Vallendar/Koblenz.