Erkrath : Städtepartnerschaft braucht neuen Schwung

Erkrath Erkraths Politik hat West Lancashire mit einem Brief neu umworben. Konkrete Ideen zur Wiederbegegnung fehlen aber noch.

Gern würde man an diese Tradition einer (auch) von Jugendlichen getragenen Städtepartnerschaft anknüpfen, aber die Zeit der Sportspiele ist vorbei und es fehlt noch an zündenden, langfristig wirksamen Ideen. Erkraths Bürgermeister hatte zwar bei einem Austausch im Frühjahr 2018 heimische Lehrer darum gebeten, in ihren Schulen nachzufragen, ob ein Projekt mit einer Schule aus den Partnerstädten gestartet werden könne. Rückmeldungen gab es aber bislang keine, sagt Sportamtsleiter Messerich.

Auch die Politik will sich, zumal im Jahr der Europawahl, ins Zeug legen und – vor dem Hintergrund des Brexits – noch einmal neu mit dem englischen Bezirk West Lancashire anbandeln. „Wir möchten dazu einladen, unsere Freundschaft zu erneuern und auf eine neue Basis zu stellen. Wir möchten die Hand reichen“, heißt es in einem von Bürgermeister Christoph Schultz, vom Erkrather Landtagsmitglied Christian Untrieser und von Vertretern aller Ratsfraktionen unterschrieben und Ende März entsandten Brief. Eine Antwort steht noch aus.

Neben den Älteren bewies 2017 auch eine Erkrather Grundschule Interesse an grenzüberschreitenden Kontakten. Auf eine Anregung der Stadt hin hatte die Trillser Sechseckschule an einem Programm für Schülerbegegnung mit der Stadt Burscough in Lancashire teilgenommen. Die Schüler nahmen Kontakt auf, stellten sich bei einem Telefontermin via Skype mit der Sanct John‘s Catholic Primary School ihre Schulen gegenseitig in englischer Sprache vor. Aus der zentralen Frage danach, wie es sich am jeweils anderen Ort lebt, entstand die Idee einer Umsetzung in kreative Arbeiten. Im Mai 2018 gab es dazu eine Ausstellung in Erkrath – klingt nach neuem Auftrieb für die gute alte Idee der Städtepartnerschaften.