Mettmann: Kunsthaus gibt dem Nachwuchs Raum

Mettmann Am Freitag beginnt eine Ausstellung von 20 Studierenden der Akademie Düsseldorf. Gestern war die Hängung.

Wann? Vernissage ist am 11. Mai, 18 bis 21 Uhr. Einführung: Monika Kißling. Musik: Otto Frey. Finissage ist am 27. Mai, 15 bis 18 Uhr. Die Ausstellung selbst ist samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Genau das ist auch der Zweck des gemeinnützigen Vereins: Er will mit seinem Kunsthaus dem Nachwuchs einen Raum geben, um sich zu präsentieren und Erfahrungen zu sammeln. Ein Konzept, das dem Verein im 40. Jahr seines Bestehens großen Zulauf beschert: Die Zahl der Mitglieder hat sich zwischenzeitlich von 69 auf 116 fast verdoppelt, berichtet Wischnewski erfreut. "Wir sind froh, dass das hier so gut angenommen wird." Monika Kißling führt dies auch darauf zurück, dass "wir wesentlich aktiver geworden sind. Wir machen wesentlich mehr Veranstaltungen, bieten ein vielseitigeres Programm." So sei das Jahr 2018 bereits ausgebucht, und für das Jahr 2019 sind einige Ausstellungen ebenfalls schon terminiert. Viel zu tun für die mittlerweile vier Vorstands- und fünf Beiratsmitglieder. So viele Mitglieder haben sich in der Vereinsgeschichte noch nie in festen Ämtern engagiert.